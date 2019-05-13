بعد بتر ساق زميلهم في مشاجرة.. أول تحرك من محامين كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد فراج سعفان، الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية في كفر الشيخ، أن النقابة في حالة انعقاد دائم بعد إصابة المحامي رضا الغالي، في مشاجرة بمسقط رأسه بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ، ما أدى إلى بتر ساقه.

وأضاف أمين نقابة المحامي، أن الانعقاد مستمر حتى يجري تقديم المتهمين جميعًا بما فيهم المتسببين في الواقعة، إلى المحاكمة العادلة، ويحصل المحامي المجني عليه على حقوقه القانونية.

وقال الأمين العام لنقابة المحامين الفرعية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة في القرية المذكورة، بسبب اعتداء مجموعة من البلطجية جرى الاستعانة بهم من خارج المحافظة، على المحامي المجني عليه وأشقائه، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههم ما أدى إلى إصابة المحامي المذكور في ساقه بطلق ناري استدعى بترها.

ولفت إلى أن النقابة في جلستها الطارئة، أول أمس السبت، أصدرت بيانًا رسميًا، قررت فيه إحالة أي محام يثبت تورطه في الحضور مع المتهمين بالاعتداء على زميلهم المجني عليه، إلى التأديب، داعية جموع محامين المحافظة بالوقوف صفًا واحدًا إلى جانب زميلهم المصاب حتى يحصل على حقوقه.