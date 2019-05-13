تونس تدين تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب قبالة سواحل الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (أ ش أ) أدانت تونس تعرض أربع سفن شحن تجارية إلى عمليات تخريب قبالة السواحل الإماراتية، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن. ودعت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم الاثنين - المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية، وتهدد أمنها وسلامتها، وتزيد التوتر بالمنطقة.

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