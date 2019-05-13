السودان: المعارضة تطالب "العسكري" بحماية المتظاهرين بعد حادث إطلاق نار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد محيط ساحة الاعتصام أمام القيادة العام للجيش السوداني في الخرطوم، الإثنين، أصوات طلقات نارية.

وطالبت قوى الحرية والتغيير المعارضة والمسئولة عن الاعتصام، المجلس العسكري الانتقالي بالقيام بواجباته في حماية المتظاهرين.

وأشارت القوى المعارضة في بيان إلى أن ساحة الاعتصام في الخرطوم بجانب مناطق متفرقة من العاصمة شهدت أحداث عنف واعتداءات "تستوجب الرد الصارم".

Advertisements

وأضاف البيان أن قوى الحرية والتغيير ترفض ممارسات العنف ضد المدنيين مهما كان مصدرها، مضيفًا أن ما يحدث من عنف "هو محاولة بائسة لاختراق ما أنجزته قوى الثورة في جبهة التفاوض والوصول لاتفاق حول تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوى المعارضة اجتماعاتها مع قيادات المجلس العسكري للوصول إلى انتقال سلمي للسلطة وتشكيل مجلس سيادي لقيادة البلاد.

وفي بيان مساء اليوم أكدت قوى الحرية والتغيير أن ما حدث من "تقدم في مفاوضات نقل السلطة اليوم هو انتصار للثورة وسلميتها"، لكن أضافت أن "السخط الذي يشعر به الثوار هو نتاج بطء التجاوب مع مطالبهم".