صور.. الكشف على 1156 حالة ضمن قافلة طبية مجانية في قرية أبو الريش بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: نظمت مديرية الصحة بأسوان، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية بقرية أبو الريش قبلي بمركز أسوان. جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. وقال الدكتور طارق حسن أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، ووقعت الكشف الطبي على 1156 حالة من أهالي القرية.

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