إعادة فتح التحقيق في قضيّة الإغتصاب التي أُتُّهِم بها مؤسّس موقع "ويكيليكس"

أعلنت النيابة العامة السويدية اليوم، الإثنين 13 ماي 2019، أنها ستستأنف تحقيقها في قضية إتهام مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج بإغتصاب امرأة وذلك بناء على طلب تقدم به محامي "الضحية".

وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في عام 2010 مذكرة إعتقال بحق أسانج، إذ وجهت إليه إتهامات بالإغتصاب والتحرش الجنسي بحق إمرأتين، ويرفض مؤسس "ويكيليكس" قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من البنتاغون ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية.

وفي فيفري 2011 قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة "ويكيليكس".