موجيريني: أكدنا لبومبيو ضرورة منع التصعيد حول إيران

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن دول الاتحاد أكدت لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ضرورة منع التصعيد حول إيران.

وقالت موجيريني خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "كما تعرفون، نحن نحث دائما على الحوار والحلول الدبلوماسية، بما في ذلك في ما يتعلق بإيران".

وأضافت قائلة: "ندعو دائما إلى المفاوضات، والتفاوض أفضل من عدمه، وخاصة عندما تتنامى التوترات. وفي هذا السياق سمع بومبيو منا بوضوح أننا نعيش في وقت حساس، حيث يجب أن يتمثل الموقف المسؤول في أقصى درجات ضبط النفس من أجل عدم السماح بأي تصعيد، بما في ذلك التصعيد العسكري".

وجددت موجيريني التأكيد على أن الدول الأوروبية ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران طالما تبقى طهران ملتزمة بها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بـ "كل ما بوسعه" لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، طالما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ إيران لالتزاماتها.

وكانت إيران قد أعلنت، يوم 8 مايو الجاري، تعليق جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك بعد عام من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015.