الجيش السوري يوسع رقعة سيطرته في ريف إدلب

أفادت وسائل إعلام بأن الجيش السوري وسّع رقعة سيطرته عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب، حيث انتزع عددا من القرى من قبضة المسلحين.
وذكرت خلية "الإعلام الحربي المركزي"، اليوم الاثنين، أن الجيش السوري بعد مواجهات، بسط سيطرته على قرى الهواش وتل هواش والجابرية في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
وتقع هذه القرى قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين، في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجيةالتي دخلتها القوات الحكومية الأسبوع الماضي.
من جانبها، أكدت وكالة "سانا" السورية الرسمية اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية و مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري على محور تل هواش، لكن دون الإفادة بسيطرة الجيش على البلدة.
وذكرت الوكالة أن الجيش السوري استهدف بصواريخ ونيران المدفعية مجموعة
وفي المنطقة القريبة، نفذت القوات الحكومية ضربات صاروخية على آليات تابعة لتنظيم "كتائب العزة" على أطراف بلدة اللطامنة، حسب "سانا".
في المقابل، سجّل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، ومقره في بريطانيا، استمرار اشتباكات بين الطرفين في منطقة جبل شحشبو، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت عددا من المناطق.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء تأثير العمليات العسكرية في المنطقة على حياة المدنيين المقيمين فيها.
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