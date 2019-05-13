أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن نحو نصف المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي، لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكا موثوقا به.
وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "YouGov" ونشرت نتائجه عدة صحف أوروبية، بينها "إل بايس" الإسبانية، فإن 45 %ممن شملهم الاستطلاع لا يعتبرون الولايات المتحدة شريكا موثوق به للاتحاد الأوروبي، فيما أعرب 17 بالمئة عن الثقة بالشراكةمع واشنطن، ولم يعط 29 5 جوابا واضحا.
واعتبر 47 بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش خاص به، بينما يعارض ذلك 21 %.
أما الأخطار التي تهدد أمن الاتحاد الأوروبي، فيرى 40 % من الأوروبيين أن روسيا تمثل خطرا على
كما أعرب 43 بالمئة عن قناعتهم بوجود تهديد على عمل آليات الاتحاد الأوروبي في الأحزاب الشعبوية. ويعارض هذا الموقف 16 بالمئة من المواطنين.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 16 إلى 29 أبريل الماضي، وشارك فيه 8021 مواطنا من 8 دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع: الأوروبيون لا يثقون بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.