المسمارى: تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات فى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات. وأوضح "المسماري" أن تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا. Advertisements وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا. وأشار إلى أنه يوجد أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي.

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