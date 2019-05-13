ترامب: سنرى ماذا سيحدث بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا "سنرى ماذا سيحدث بشأن إيران وفي حال قامت بأي شيء سيكون ذلك خطأ فادحا".

وسبق ان أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، الاثنين، عزم واشنطن

على التصدي لأنشطة إيران، قائلا إن نظام الملالي لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.

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وقال هوك في تصريحات لسكاي نيوز عربية: "لقد انتهى عهد

تهرب إيران من المسؤولية عن الهجمات"، مضيفا أنه لا يمكن أن تقوم طهران بتنظيم وتدريب وتجهيز الوكلاء ثم تتوقع أن يجري غض الطرف عما تقوم به.

وأورد المبعوث الأميركي "نحن ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن".