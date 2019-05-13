قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إننا "سنرى ماذا سيحدث بشأن إيران وفي حال قامت بأي شيء سيكون ذلك خطأ فادحا".
وسبق ان أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، الاثنين، عزم واشنطنعلى التصدي لأنشطة إيران، قائلا إن نظام الملالي لا يفهم سوى الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية.
وقال هوك في تصريحات لسكاي نيوز عربية: "لقد انتهى عهد
وأورد المبعوث الأميركي "نحن ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنرى ماذا سيحدث بشأن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.