ترامب يعلن اجتماعاً مع بوتن الشهر القادم.. والكرملين ينفي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن والصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو المقبل في اليابان، وهو ما نفاه الكرملين.

وتوقع الرئيس الأميركي، الذي يخوض مواجهة تجارية مع بكين جراء زيادة متبادلة للرسوم على سلع البلدين، أن يكون الاجتماع مع الرئيس الصيني "مثمراً".

إلا أن الرئاسة الروسية أعلنت، الإثنين، أنّه لم يتم التوصل لاتفاق على لقاء بين الرئيسين الروسي والأميركي خلال قمة مجموعة العشرين.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء "لم تكن هناك أي طلبات. كما لا يوجد أي اتفاقات حتى الآن".