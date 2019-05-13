4 قتلى بانفجارات تهز جلال آباد شرقي أفغانستان

قتل أربعة أشخاص على الأقل عندما هزت أربعة انفجارات متتالية مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار شرقي أفغانسان مساء اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

ونقلت وكالة "باجوك" للأنباء الأفغانية عن عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله إن الانفجارات وقعت في ميدان "تلاشي" في جلال آباد.

وأضاف أن الانفجارات كانت نتيجة عبوات ناسفة بدائية الصنع زرعت في المنطقة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... مقتل 24 عنصراً من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارات.

ولكن من المعروف أن حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي يشنان هجمات في البلاد.