تونس تدين تعرض أربع سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة

دانت تونس الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات في هذا الشأن.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية وتهديد أمنها وسلامتها وتزيد التوتر في المنطقة. اقرأ أيضاً... الجزائر تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفناً قرب المياه الإقليمية للإمارات

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