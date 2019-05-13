الجزائر تدين الأعمال التخريبية التي استهدفت سفناً قرب المياه الإقليمية للإمارات

دانت الجزائر "بشدة" الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عبد العزيز بن علي شريف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية في الجزائر، اليوم الإثنين، قوله في تصريح "ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أمس أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين". اقرأ أيضاً... العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي

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