البنتاغون ينفي إرسال مقاتلات إضافية من "إف 35" إلى الخليج منذ منتصف ابريل

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين، إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز "إف - 35" إلى منطقة الخليج.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش إنّ واشنطن" تملك بالفعل مقاتلات إف - 35 في منطقة الخليج منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية"، حسب قناة "الحرة" الأمريكية.



وأضافت أنّ واشنطن لديها أيضا "طائرات من طراز إف-15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أمريكية - خليجية منذ زمن بعيد".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. المصدر: الاناضول

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