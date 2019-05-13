كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوجه تحذيراً "شديد اللهجة" لإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من ارتكاب خطأ فادح، في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران في الخليج، دون أن يكشف عما إذا كان يعتزم اللجوء للحل العسكري للتعامل مع النظام الإيراني.

وقال ترامب الإثنين عند سؤاله عما إذا كان يعتزم شن حرب على طهران أو يهدف لتغيير النظام الإيراني: "سنرى ما سيحدث مع إيران".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "إذا قاموا بفعل أي شيء، سيكون ذلك خطأ فادحا، أسمع بعض القصص عن إيران، وإذا قاموا بأي فعل سيعانون بشكل كبير".