كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يتهم إيران بدعم المليشيات الإجرامية في طرابلس بالأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي".
وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.
لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: ما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين.
ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".