كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري​" يتهم إيران بدعم المليشيات الإجرامية في طرابلس بالأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى ​قوات الجيش الليبي​".

وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "​تركيا​ متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.

لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: ما يؤخر المعارك في ​طرابلس​ هو حرصنا على حماية المدنيين.

ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".