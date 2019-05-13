كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يتهم تركيا بالتورط في دعم وتدريب المليشيات الإجرامية في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن ما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين.
وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.
وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.
لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: "هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي".
ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".