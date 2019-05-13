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"المسماري" يتهم تركيا بالتورط في دعم وتدريب المليشيات الإجرامية في طرابلس

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قال المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ أن ما يؤخر المعارك في ​طرابلس​ هو حرصنا على حماية المدنيين.
 
وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أشار المسماري إلى أن "​تركيا​ متورطة في دعم وتدريب الميليشيات الإجرامية في طرابلس.

لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: "هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى ​قوات الجيش الليبي​".

ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".

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