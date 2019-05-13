كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يحبط هجوما للمليشيات ويقبض على اثنين من عناصرها بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط الجيش الوطني الليبي، الإثنين، عملية التفاف على قواته نفذتها المليشيات الإرهابية خلف معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، في بيان صحفي، إن القوات المسلحة الليبية أفشلت التفاف المليشيات الإرهابية وألقت القبض على اثنين من عناصر تلك المليشيات.

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وتابع المركز، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن طيران الجيش الليبي نفذ غارة جوية دقيقة على تمركزات المليشيات المسلحة في طرابلس، أمس، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.