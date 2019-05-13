كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت يدين تعرض السفن قرب المياه الإقليمية الإماراتية لعمل تخريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر، اليوم الإثنين، باتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد بن سلطان، العمل التخريبي للسفن قبالة الفجيرة.



وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإمارتية تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لما وصفتها بعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، دون أن توضح طبيعة العمليات أو تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقالت الوزارة في بيان إن العمليات التي استهدفت السفن الأربع تمت بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية للإمارات.

وأضافت أن التحقيق جار حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وأن الجهات المعنية بالتحقيق سترفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها