العثماني: لن ندعي قدرة الحكومة على حل كل المشاكل.. وحلم تشتت الأغلبية لن يتحقق

بالتزامن مع عرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، للحصيلة المرحلية أمام مجلسي البرلمان، مساء اليوم الإثنين، حرص سعد العثماني على التأكيد على تماسك أغلبيته الحكومية، مشيرا إلى إعطاء العلاقة بين مكوناتها اهتماما خاصا.

وقال العثماني، إنه “رغم الجهود المبذولة لا يمكن الإدعاء بأن هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى، قادرة على حل كل المشاكل في نصف الولاية او حتى ولاية كاملة، لكننا مقتنعون أننا نسير في الاتجاه الصحيح بحلول عملية ناجعة، مادمت المؤشرات في تقدم مستمر”.

وأوضح العثماني أن “التحدي الكبير الذي كان أمام الحكومة بعد تنصيبها، تمثل في التأثر بمرحلة ما قبل تشكيل الحكومة، وتعثر بعض الأوراش، ولاسيما المتعلقة بالاستثمار العمومي”.

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وشدد المتحدث على أن أمل البعض في تشتت الأغلبية حلم لن يتحقق، متحدثا عن الوهم والحلم، وقال، “لولا التوافق والانسجام بين مكونات أحزاب الأغلبية ما استطاعت الحكومة إخراج مشاريع هيكلية كبرى”.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين مكونات الأحزاب المكونة للحكومة، مضيفا، “رغم وجود أحزاب متعددة في الحكومةد استطاعت التوافق على البرنامج الحكومي والمضي نحو تنزيله”.

ويرى العثماني أن حكومته “سهرت منذ البداية على تغليب أسلوب الحوار والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، وإيثار منطق التوافق والشراكة مع الجميع، وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار”.