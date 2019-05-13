"طلعات ردع" ضد إيران لمقاتلات أميركية في سماء الخليج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرت مقاتلات أميركية، اليوم الإثنين، "طلعات ردع فوق الخليج العربي"، موجهة ضد إيران، فيما نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إرسال الولايات المتحدة مقاتلات إضافية من طراز "إف 35" إلى منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الأميركية، العقيد بيل أوربان، إن طائرات سلاح الجو الأميركي نفذت "طلعات ردع" ضد إيران، لحماية المصالح الأميركية.

وأضاف أوربان، أن الطلعات تهدف إلى "ردع العدوان وإثبات الوجود الأميركي، إضافة إلى الدفاع عن الوجود الأميركي في المنطقة".

ولفت إلى أن الطلعات جرى تنفيذها بواسطة مقاتلات "إف 15" و"إف 35"، جرى نشرها للدفاع عن القوات الأميركية ومصالحها.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريتش، إنّ واشنطن" تملك بالفعل مقاتلات إف 35 في منطقة الخليج منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، لكنها لم ترسل بعدها أي تعزيزات إضافية"، حسب قناة "الحرة" الأميركية.

Advertisements

وأضافت أنّ واشنطن لديها أيضا "طائرات من طراز إف 15 موجودة في قواعد جوية عسكرية أميركية - خليجية منذ زمن بعيد".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية

وحذرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، جيرمي هنت، الإثنين، من مخاطر نشوب حرب "غير مقصود" بين الولايات المتحدة وإيران في ظل التوتر القائم بين البلدين.

ويأتي تحذير هنت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، لـ"عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، من دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.