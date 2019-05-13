مليون غزيّ مهدد بالمجاعة: "أونروا" تطلب جمع 60 مليون دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين، من أن أكثر من مليون فلسطيني سيكونون بلا طعام كاف في قطاع غزة ما لم تجمع 60 مليون دولار إضافية بحلول حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت "أونروا" إن "مقدرتها على مواصلة تقديم الغذاء لهؤلاء اللاجئين في القطاع ستتعرض لتحديات كبيرة"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الوكالة.

وقال البيان إن نحو 620 ألف شخص يعانون من "فقر مدقع" ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية ويعيشون على أقل من 1.6 دولار في اليوم الواحد.

كما أن حوالي 390 ألف شخص يعانون من "فقر مطلق" ويعيشون على أقل من 3.5 دولار في اليوم الواحد، وفق البيان نفسه.

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وأوضحت "أونروا" أن أقل من 80 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يتلقون المعونة الاجتماعية في غزة العام 2000، واليوم قفز العدد إلي أكثر من مليون شخص، من أصل مليوني نسمة.

وأرجعت الوكالة هذا التدهور إلى الحصار، المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلى إغلاق غزة، إلى جانب النزاعات المتعاقبة التي دمرت أحياء بأكملها ودمرت البنية التحتية على الأرض، فضلًا عن الأزمة السياسة الفلسطينية، في إشارة إلى الانقسام.

وكان تقرير صدر عن الأمم المتحدة عام 2017 قد توقع بأن تصبح غزة "غير قابلة للعيش فيها" بحلول عام 2020.