انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع أعداد النازحين في العاصمة الليبية إلى 67 ألفاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 09:50 مساءً - قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إنّ أعداد النازحين جراء القتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس ونواحيها ارتفع إلى 67 ألف شخص، منذ اندلاع القتال في أبريل الماضي.

وحذر نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، من وجود ما يقرب من 100 ألف شخص آخرين في المناطق الأمامية للقتال.

وأضاف "حق": "لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المتزايد للقتال على المدنيين في طرابلس وما حولها، ويبلغنا زملاؤنا على الأرض بأن التأثير الإنساني للاشتباكات في العاصمة وما حولها يتواصل في التعمق".

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وتابع في هذا الصدد أنّ "نحو 67 ألف شخص نزحوا الآن عن ديارهم، بينما يُعتقد أن هناك ما يقرب من 100 ألف شخص ما زالوا في الخطوط الأمامية للقتال بينهم حوالي 3200 لاجئ ومهاجر في مراكز احتجاز تعرضت بالفعل للقتال أو على وشك الاقتراب منه".

وفي 4 أبريل الماضي أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، فإنها تعرضت لعدة انتكاسات، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011 صراعاً على الشرعية والسلطة يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وحفتر الذي يقود مليشيات مسلحة في الشرق.