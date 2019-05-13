انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة العامة السودانية تتهم البشير بـ"قتل" المتظاهرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 09:50 مساءً - وجه النائب العام السوداني، اليوم الاثنين، تهمة "التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين" إلى الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال مكتب النائب العام في السودان الولد سيد أحمد، إن النيابة وجهت اتهاماً إلى البشير وآخرين "بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".

وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر، في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم، وفق "الوكالة الفرنسية".

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وأضاف البيان أن النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".

وكان النائب العام أمر، مطلع الشهر الجاري، باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر 2018، حركة احتجاجات غير مسبوقة، حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل 2019 بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ نحو ثلاثة عقود.

وفي نهاية أبريل رفض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ عزل البشير تسليمه، تاركاً القرار لحكومة مدنية مقبلة.