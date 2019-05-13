شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات «التحالف» تدك مواقع ميليشيا «الحوثي» في الضالع جنوب اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، غارات جوية على تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني، بأن تلك الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة وأطقم تابعة لها.