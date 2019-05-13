ترامب: سنرى ما الذي سيحدث مع إيران

ونقلت "رويترز" عن ترامب قوله، "سنرى ما سيحدث مع إيران وإذا أقدمت على أي شيء فسيكون خطأ فادحاً".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أميركية قولها، إن البيت الأبيض حدد رقما هاتفيا خاصا، في حال أرادت إيران الاتصال بالرئيس دونالد ترامب عن طريق سويسرا، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين أميركا وإيران على خلفية تشديد واشنطن عقوباتها على طهران، وإرسالها قطعا حربية إلى مياه الخليج.

