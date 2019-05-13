وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية أميركية قولها، إن البيت الأبيض حدد رقما هاتفيا خاصا، في حال أرادت إيران الاتصال بالرئيس دونالد ترامب عن طريق سويسرا، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين أميركا وإيران على خلفية تشديد واشنطن عقوباتها على طهران، وإرسالها قطعا حربية إلى مياه الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنرى ما الذي سيحدث مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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