واشنطن: لن نفرق بين الحكومة الإيرانية وعملائها

وقال هوك بحسب "سكاي نيوز عربية"، "لا يزال هدفنا هو أن تتصرف إيران كدولة طبيعية وليس كدولة ثورية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى لإنهاء وجود جميع الجماعات والقوات التي تحضع للقيادة الإيرانية في سوريا"، مشدداً بالقول "لا يمكن لإيران تنظيم وتدريب وتجهيز الوكلاء ثم تتوقع أن نغض الطرف عن تورطها في ذلك".



وتابع "نحن ملتزمون باستراتيجية تجاه إيران تتمتع بأفضل فرص إزالة التهديدات التي نراها تمتد من لبنان إلى اليمن"، مؤكداً "لن نفرق بين الحكومة الإيرانية وعملائها".