الطاقة الأميركية: نراقب أسواق النفط عقب الهجوم قبالة الإمارات

ونقلت "رويترز" عن الوزارة قولها "نراقب أسواق النفط عقب الهجوم قبالة الإمارات وواثقون من استمرار الإمدادات". وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات.





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