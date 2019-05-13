الان تتابع الجيش الليبي: هناك أسلحة إيرانية بدعم من تركيا وصلت إلى الميليشيات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات التي تواجه قوات الجيش في طرابلس.
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي.
وتابع: نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا، وما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين.
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