الان تتابع قوى الحرية والتغيير في السودان: بقايا النظام السابق تحاول فض الاعتصامات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 9:39 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن بقايا النظام السابق يحاول فض الاعتصامات عبر عناصرهم باستخدام الرصاص ودهس الثوار.

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