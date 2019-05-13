الان تتابع ترامب: إذا أقدمت إيران على أي فعل فسيكون ذلك خطأ كبيرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 55 دقيقة - 9:34 م, 13 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر”: سنرى ما الذي سيحدث مع إيران، إذا أقدموا على أي فعل، فسيكون ذلك خطأ كبيرا.

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