شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستنكر تعرض 4 ناقلات نفطية لعمل تخريبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

استنكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما تعرضت له أربع ناقلات نفطية من عمل تخريبي بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن أمله في أن تسفر التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية ‏عن كشف من يقف وراء تلك الأعمال التخريبية التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا، اليوم (الاثنين)، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، متمنياً أن ينعم الأشقاء في دولة الإمارات والمنطقة بالأمن والاستقرار.