شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات F15 وF35 الأمريكية تصل إلى الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

انضمت مقاتلات أف 15 وأف 35 إلى قاذفات بي 52 الأميركية في طلعات جوية فوق الخليج.

وكان قد أعلن سلاح الجو الأمريكي، أن قاذفات B52 التي أمر البيت الأبيض بنشرها في الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية قد وصلت إلى قاعدة جوية أمريكية رئيسية في قطر.

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وأظهرت الصور، التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية وصول قاذفات B-52H من طراز ستراتوفورتريس إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، مساء الخميس، وفق أسوشيتد برس.

وأكد سلاح الجو الأمريكي أن قاذفات أخرى هبطت، في جنوب غرب آسيا، دون أن يكشف عن مواقع تواجدها بالتحديد.

وذكرت القوات الجوية أن الطائرة قادمة من السرب الذي يحمل 20 قنبلة لكل قاذفة وانطلقت من قاعدة سلاح الجو «باركسدال» في لويزيانا.

ويأتي هذا الإعلان عقب تحذير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس الماضي، برد «سريع وحازم» على أي هجوم إيراني، بينما دعا الرئيس دونالد ترمب قادة إيران أن يتصلوا به للتفاوض.