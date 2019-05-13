شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تتهم البشير بقتل المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الخرطوم)

وجهت النيابة العامة في السودان اتهاماً للرئيس المعزول عمر البشير، وآخرين، بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل الشهيد بابكر الذي استشهد بمنطقة بري، وأعلن النائب العام السوداني توجيه تهمة «قتل» متظاهرين إلى البشير.

كما وجهت النيابة العامة، بحسب تعميم صادر، بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.

يذكر أنه تم نقل البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم. وقال مصدر في السجن إن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.