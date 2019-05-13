شكرا لقرائتكم ترمب: أي تحرك من إيران ضد أميركا سيكون خطأ فادحا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الاثنين، من أنه إذا حاولت إيران الإقدام على أي تحرك ضد الولايات المتحدة، بعد أن نشرت واشنطن حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة، فسيكون ذلك خطأ فادحا.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، لكن إن حاولت فعل أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيراً.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، انضمت مقاتلات أف 15 وأف 35 إلى قاذفات بي 52 الأميركية في طلعات جوية فوق الخليج.

والجمعة، أعلن سلاح الجو الأميركي، أن قاذفات "بي 52" التي أمر البيت الأبيض بنشرها في الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية قد وصلت إلى قاعدة جوية أميركية رئيسية في قطر.

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والخميس الماضي، حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس الماضي، برد "سريع وحازم" على أي هجوم إيراني، بينما دعا الرئيس دونالد ترمب قادة إيران أن يتصلوا به للتفاوض.

وعبرت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" قناة السويس نحو الخليج العربي الخميس الماضي.

وكانت معلومات استخباراتية أميركية قد حذرت من تحركات عسكرية إيرانية في الخليج من خلال نقل صواريخ بالزوارق، تزامناً مع أنباء عن إيعاز طهران إلى ميليشياتها في العراق بتهديد القوات الأميركية.

كما صعّدت طهران، الأربعاء الماضي، من تهديداتها بالإعلان عن تقليص التزاماتها في الحد من تخصيب اليورانيوم والتراجع تدريجياً عن الاتفاق النووي مع القوى العالمية.