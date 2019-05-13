الصايغ: الوفد اللبناني سيناقش مع السلطات الألمانية برنامج الإصلاحات الاقتصادية

لفت عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ إلى أنه "وصل امس الى العاصمة الألمانية برلين ​الوفد النيابي​ اللبناني الذي يضم النواب ​نعمة افرام​، ​علي بزي​، فيصل الصايغ، أدي ابي اللمع و​بولا يعقوبيان​ وكان في استقبالهم في ​مطار برلين​ سفير لبنان في ​المانيا​ مصطفى أديب وكبار الموظفين من الخارجية الألمانية".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الصايغ إلى أن "الوفد سيناقش على مدى أسبوع مع ​السلطات الألمانية​ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وصناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال وتقنية المعلومات والطاقة و​مكافحة الفساد​، اضافة الى التخصصات المعتمدة لبحث تطوير ​التعليم المهني​ و​النفايات الطبية​ والشراكة بين ​القطاع العام​ والخاص وحقوق الامتياز".