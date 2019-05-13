الصايغ: الوفد اللبناني سيناقش مع السلطات الألمانية برنامج الإصلاحات الاقتصادية

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ إلى أنه "وصل امس الى العاصمة الألمانية برلين الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب نعمة افرام، علي بزي، فيصل الصايغ، أدي ابي اللمع وبولا يعقوبيان وكان في استقبالهم في مطار برلين سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب وكبار الموظفين من الخارجية الألمانية".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الصايغ إلى أن "الوفد سيناقش على مدى أسبوع مع السلطات الألمانية برنامج الإصلاحات الاقتصادية وصناعة القرارات في مجال ريادة الاعمال وتقنية المعلومات والطاقة ومكافحة الفساد، اضافة الى التخصصات المعتمدة لبحث تطوير التعليم المهني والنفايات الطبية والشراكة بين القطاع العام والخاص وحقوق الامتياز".
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