مجلس بلدية جبيل قرر اقامة تمثال للبطريرك صفير عند مدخل المدينة الشمالي

أعلن المجلس البلدي ل​مدينة جبيل​ برئاسة ​وسام زعرور​ عن "قرار بلدي بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير واقامة تمثال له عند المدخل الشمالي للمدينة"، موضحاً أنه "ستعود الينا صخرة ​لبنان​ منحوتة نصبا تذكاريا لتاريخ وطن وأمة وكنيسة، فلذة من كبد لبنان، حارس ​الاستقلال​ والقرار الحر وتخليدا لذكراه ولكي لا ينسى الجبيليون و​اللبنانيون​ تعاليم ​المحبة​ والعيش المشترك والحوار، التي لم يوفر فرصة ليدعونا من خلالها الى الالتزام بها في حياتنا منذ كان راعيا لأبرشية جبيل المارونية منذ عام 1961 الى عام 1986 وتكريما له، وتخليدا لذكراه ولدوره وانجازاته وعطاءاته، قررت ​بلدية جبيل​ اقامة تمثال للبطريرك مار نصر الله بطرس صفير عند مدخل المدينة الشمالي، مقابل عقار المطرانية المارونية، وسيطلق على الشارع اسم "بولفار البطريرك صفير. ليبقى سيدنا في وجداننا ولنردد دائما اقواله ومنها: العيش المشترك هو جوهر لبنان ورسالته الحضارية".

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