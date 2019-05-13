أيوب: العملية الإصلاحية في الجامعة اللبنانية جاءت على حساب الأساتذة

أكد رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ بعد اجتماعه على رأس وفد من ​مجلس الجامعة اللبنانية​ مع وزير التربية ​أكرم شهيب​ "استمرار مجلس الجامعة في أداء دوره حتى انتخاب مجلس جديد"، مشيراً إلى أن "راحة الأستاذ الجامعي واستقراره الإجتماعي يجعلانه يعطي طلابه بصورة أكبر، لا سيما أن الجامعة تضم 81000 طالب، ونحو 5000 أستاذ، من بينهم نحو 2000 متعاقد".

ولفت إلى أنه "مع مجلس الجامعة قاموا بشد الأحزمة لتحقيق التوازن المالي ومنع الجامعة من الإفلاس وإن العملية الإصلاحية جاءت على حساب الأساتذة الذين ضحوا بالكثير وعملوا بجهد"، مشيراً إلى أن "التعامل مع الأستاذ الجامعي كان يتم بموازاة التعامل مع ​القضاة​، وكانت رواتب الجامعة أعلى"، مشددا على "الحاجة إلى بناء المجمعات المناطقية الحديثة والصحية لتحسين بيئة التعليم وتجديد التجهيزات وعصرنتها تقنيا".

وأصر على "ان تكون ​الموازنة​ 421 مليار ليرة لتنطلق الجامعة بالتطوير بعد سنوات من عصر النفقات"، مشيرا إلى أن "كلفة الطالب الجامعي هي 4 ملايين ليرة كحد وسط، وهو الأدنى في ​العالم​"، لافتاً إلى أن "​القاعدة​ المتألمة للأساتذة أخذت ​القيادة​ النقابية نحو الإضراب المفتوح فقد أحس الأستاذ الجامعي أنه مستهدف، ولكننا مستعدون لتعويض ​الطلاب​ عن أيام التعطيل".