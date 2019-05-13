طقس الغد قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بالحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان تسيطر كتل هوائية دافئة وجافة على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة. الطقس المتوقع في لبنان: الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس ب​درجات الحرارة​ التي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة. الأربعاء: مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة مما يخفف من الشعور بالحر (الحرارة المحسوسة). الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة منخفضة بسبب اتجاه الرياح الشمالي.

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