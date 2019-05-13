ريفي أكد تضامنه مع الامارات: الأصابع التي تقف وراء هذا الإعتداء معروفة

أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "كل التضامن مع ​الإمارات العربية المتحدة​ بوجه محاولات تخريب الملاحة الدولية والتعرض لسفن الشحن الإماراتية، إن الأصابع التي تقف وراء هذا الإعتداء معروفة، والرد عليها يكون بتطبيق القانون الدولي والتضامن الكامل للَجم محاولات هز الإستقرار".

وكانت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية قد أعلنت يوم أمس تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب ​المياه​ الإقليمية للدولة، من دون ذكرها وقوع أي خسائر بشرية، داعيةً ​المجتمع الدولي​ الى القيام بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وأكدت الخارجية الاماراتية ان تعريض ​السفن​ التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً وجاري التحقيق بالحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وكشفت ان الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل ​الميناء​ عارية عن ​الصحة​ ولا أساس لها.