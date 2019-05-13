غوتيريس يطالب روسيا بضرورة وقف الهجمات الجوية على إدلب

وجه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، رسالة الي ​روسيا​ و​النظام السوري​ طالب فيها بـ"ضرورة وقف الهجمات الجوية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في إدلب شمالي غربي ​سوريا​".

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