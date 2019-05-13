رويترز: إيران تصر على تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل نفط يوميًا شرط البقاء في الاتفاق النووي

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن مصادر، بأن "​إيران​ تصر على تصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل نفط يوميًا شرط البقاء في ​الاتفاق النووي​".

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