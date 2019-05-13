أنصار الله تعلن اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموانئ الحديدة

أعلنت جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​" عن اختتام المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والتموضع في موانئ ​الحديدة​ غرب ​اليمن​.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن نائب رئيس فريق التنسيق الأممي في الحديدة يانز فرناندز قوله: "لم نواجه أي صعوبات في التحقق والإشراف على إعادة الانتشار والتموضع في موانئ الحديدة".

إلى ذلك، أشاد رئيس فريق لجنة التنسيق الأممية مايكل لوليسغارد بفريق جماعة أنصار الله في اللجنة المشتركة لتسهيل مهام إكمال مرحلة إعادة الانتشار، حسب "المسيرة".

من جهته، ذكر عضو فريق "أنصار الله" في لجنة التنسيق المشتركة، العميد محمد القادري، أن "​الأمم المتحدة​ ستطلب من الفريق الآخر (الفريق الحكومي) تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من ​اتفاق السويد​".

ويذكر أن جماعة "أنصار الله" بدأت أمس الأول السبت، انتشاراً أحادي الجانب بإشراف من الأمم المتحدة في ثلاثة موانئ بمحافظة الحديدة هي الحديدة والصليف ورأس عيسى.