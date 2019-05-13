النيابة العامة في السودان تتهم عمر البشير بالاشتراك في قتل المتظاهرين

وجهت النيابة العامة بالسودان اتهامًا للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل الشهيد بابكر الذي استشهد بمنطقة بري.
ويذكر أن السلطات الانتقالية نقلت الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 نيسان الماضي، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
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