النيابة العامة في السودان تتهم عمر البشير بالاشتراك في قتل المتظاهرين

وجهت ​النيابة العامة​ ب​السودان​ اتهامًا للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة، وذلك في بلاغ مقتل الشهيد بابكر الذي استشهد بمنطقة بري.

​ويذكر أن السلطات الانتقالية نقلت الرئيس المعزول ​عمر البشير​ إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 نيسان الماضي، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل ​الجيش​ مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.