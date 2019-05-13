المسماري: ما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين

أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن "ما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين"، مشيراً إلى أن "تركيا متورطة في دعم وتدريب الميليشيات"، لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: "هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى قوات الجيش الليبي".
ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".
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