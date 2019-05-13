المسماري: ما يؤخر المعارك في طرابلس هو حرصنا على حماية المدنيين

أوضح المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ ​أحمد المسماري​ أن "ما يؤخر المعارك في ​طرابلس​ هو حرصنا على حماية المدنيين"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ متورطة في دعم وتدريب الميليشيات"، لافتاً إلى أن "تركيا دخلت في المعركة بشكل قوي جدا"، مضيفاً: "هناك أسلحة إيرانية وصلت إلى الميليشيات التي تتحدى ​قوات الجيش الليبي​".

ولفت إلى "اننا نقاتل ميليشيات إجرامية تتاجر بالبشر وتراهن على عدم استقرار ليبيا".