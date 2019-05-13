مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس: حادث مقتل كاهن قبطي بـ 4 رصاصات جنائي

أكدت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس "مقتل كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة القمص، مقار سعد على يد أحد العاملين في الكنيسة"، موضحةً أن "الحادث جنائي وأنها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث".

وقتل القس مقار سعد على يد عامل بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية إثر خلاف بينهما.

وأطلق المتهم 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، قبل أن تقوم الجهات المختصة بإلقاء القبض عليه.