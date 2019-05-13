المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي يروج أن إفطار المغاربة في رمضان يحتوي على “البيرة”- صورة

روج المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي “افيخاي أدرعي”، أمس الأحد، صورة، تظهر أن وجبة إفطار المغاربة في رمضان يمكن أن تحتوي على الجعة (البيرا).

وشارك “أدرعي”، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا لوجبات إفطار، قال إنه توصل بها من متابعيه في مختلف الدول العربية، منها صورة تشير إلى أن مشروبا كحوليا من بين مكونات وجبة إفطار مغربية .

وانتشرت الصورة، التي يروج لها أدرعي، بشكل كبير، على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعاليق تستنكر الأمر، وتعتبره إهانة للمغرب، وتشويها لصورته، فيما اتخذ آخرون من الأمر موضوعا للسخرية.