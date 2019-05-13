بعد رواج أخبار عن خطوبته.. يوسف أوزلال يكشف الحقيقة عبر “اليوم 24”- فيديو

كشف الفنان الكوميدي يوسف أوزلال، اليوم الاثنين، أن أخبار خطوبته لا أساس لها من الصحة، وأن الفيديو، الذي يروج له يجمعه بصديقة لا غير.

وصرح صاحب شخصية “فاطمة التاويل”، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ”اليوم 24″، بأن السيدة، التي تظهر معه في الفيديو متزوجة، وأم كذلك، ولا تجمعه بها أي علاقة سوى الصداقة.

وأضاف أوزلال، في رسالته، إلى مروجي الإشاعات: “الله يسامح الجميع”.

وراج في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأوزلال يلتقط صورة سيلفي مع السيدة، ومسموع فيه حديث إحدى معارفهما، تقول فيه :”تبارك الله على مولاي السلطان الله يكمل كلشي بخير”، ثم مازحتهما: “مال العروسة لابسة الأزرق؟”، ما جعل بعضا يعتقد أن الأمر يتعلق بخطيبته.