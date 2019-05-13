“ليتقبل الله صيامي”.. لمس المرأة النفساء أو الحائض للقرآن وقراءته! – فيديو

فيديو: حسام أديب
في الحلقة الثامنة من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، تحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن مسألة “لمس المرأة النفساء، أو الحائض للقرآن، وقراءته”، مبينا حكم ذلك، مع الحالات، التي يمكن للمرأة أن تتلو فيها القرآن.
ويوضح الراجعي، في حلقة، اليوم الاثنين، رأي العلماء في المسألة، والحكمة من إجازة الله لمس المرأة القرآن الكريم، أو عدم إجازته.
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